

جاكرتا 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد ارتفع إلى 30 شخصا.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا.

وأضاف أجوس أن معظم الوفيات الثلاثين حدثت في منطقة بوجور، علاوة على 9 ضحايا في جاكارتا.

وتقول السلطات إن هطول الامطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

// انتهى //

06:04ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 30 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.