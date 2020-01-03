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ارتفاع تاريخي في إنتاج النفط الروسي
الجمعة 3 يناير 2020
ارتفع إنتاج روسيا من النفط والمتكثفات النفطية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم خفض إنتاجها وفقا لاتفاق تجمع "أوبك+".
وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن استمرار ارتفاع إنتاج النفط في روسيا للعام الـ11 على التوالي، يؤكد حقيقة تعاون روسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أجل استقرار السوق العالمية.
وأضافت أنه رغم أن روسيا كانت واحدة من مهندسي الاتفاق الأصلي لخفض إنتاج دول أوبك والدول الحليفة من خارج المنظمة في إطار ما يعرف باسم "أوبك+" في 2016، فإنها لا تلتزم بحصتها الإنتاجية بصورة دائمة.
بلغ إنتاج روسيا من النفط خلال العام الماضي 560.2 مليون طن بزيادة نسبتها 0.8% عن العام السابق، وفقا للبيانات الأولية لوزارة الطاقة الروسية.
وتعادل هذه الكمية حوالي 11.25 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات وكالة بلومبرج.
ووصل إنتاج روسيا من النفط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 1987 في عهد الاتحاد السوفيتي، وكان 11.416 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي.بي).
يذكر أن روسيا تعهدت وفقا لاتفاق "أوبك بلس" بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 مقارنة بإنتاجها الأساسي البالغ 11.418 مليون برميل يوميا.
ومن المقرر زيادة حجم الخفض اعتبارا من الشهر الحالي بعد اتفاق دول "أوبك+" على زيادة معدل خفض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
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