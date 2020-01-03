يُقدّم تطبيق STOKiE الجديد مجموعة كبيرة من خلفيات “أندرويد ستوك” وبدقة عالية

︎ :

.

مليء هو متجر جوجل بلاي بتطبيقات التخصيص، وخاصةً تطبيقات الخلفيات واللانشرات وحزم الأيقونات، أحدث التطبيقات في هذا الشأن هو تطبيق STOKiE والذي يُقدّم نحو أكثر من 3000 خلفية عالية الدقة، وهذه الخلفيات هي المتاحة على إصدار أندرويد ستوك “أندرويد الخام”، ويمكن تطبيقها مباشرة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما.

وهنا تشمل فئات الخلفيات العلامات التجارية لكلٍ من أسوس وجوجل وهواوي وسامسونج وأوبو وسوني وشاومي والعديد من العلامات التجارية الأخرى، فضلًا عن وجود فئات أخرى كالخلفيات الشائعة والمناظر الطبيعية ,,إلخ، على أن يتم إضافة المزيد من الخلفيات بشكل يومي وبشكل أسبوعي.

Advertisements



كما ويتيح لك تطبيق STOKiE إنشاء خلفيات مع أنواع مختلفة من التدرجات اللونية حتى 5 ألوان عشوائية أو يمكن للمستخدم تحديدها، وفي الإعدادات، يمكنك تنشيط استقبال الإشعارات الخاصة بالتطبيق، وتخصيص السمة واختيار تغيير خلفية الشاشة تلقائيًا بشكل دوري ووفقًا للفواصل الزمنية والشروط التي يحددها المستخدم، مثل عند شحن الجهاز أو توصيله بشبكة Wi-Fi -فاي.

أخيرًا، يتوفر تطبيق STOKiE لنظام أندويد مجانًا مدعومًا بإعلانات غائبة في الإصدار المدفوع..، والمتوفر حاليًا على متجر جوجل بلاي بسعر 0.99$ بدلًا 2.49$، ويكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل الإصدار المجاني من التطبيق.

تحميل الإصدار المدفوع من التطبيق.

