آبل ترخصّ تقنيات من شركة معالجات بطاقة الرسوميات Imagination Technologies

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عادت آبل التعاون مع شركة Imagination Technologies المتخصصة في تصميم شرائح المعالجة حيث عقدت معها اتفاقية ترخيص لعدة سنوات تتيح لها الوصول وحق استخدام كافة براءات اختراع الشركة مقابل رسوم ترخيص.

علاقة آبل مع هذه الشركة قديمة وكانت قد انفصلت عنها وأوقفت اتفاقيات الترخيص عام 2017 عندما قررت أن تعمل بنفسها على تصميم شريحة المعالجة في بطاقات الرسوميات الخاصة بآيفون وآيباد، بعد أن كانت تحصل عليها من الشركة المذكورة.

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بعد انفصال الشركتان ظهرت شكوك حول إمكانية آبل على تصميم شرائحها بدون انتهاك براءات اختراع أو أسرار تجارية أو حقوق ملكية فكرية مملوكة من قبل Imagination Technologies.

أطلقت آبل هاتفي آيفون بمعالجات رسوميات بدون التعاون مع الشركة المذكورة وهما آيفون 8 و آيفون إكس، وقالت آبل حينها أنها قدمت أداء أسرع 30% وحتى أنها استخدمت معالجات الرسوميات في آيباد برو.

تخلي آبل عن Imagination Technologies كان خطوة ضمن مشروع طويل للتخلي عن الشركاء والعمل على الاعتماد الذاتي لتطوير كل مكونات آيفون..، وعملت آبل أيضاً على الاستحواذ على عدة شركات وضم فرقها إليها من أجل العمل معها بدلاً من شراء خدماتها وترخيص تقنياتها.

