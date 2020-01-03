

نيروبي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

اختطف مسلحون اليوم حافلة في منطقة لامو الساحلية في كينيا، وعلى متنها عدد من الركاب.

وأفادت الشرطة الكينية أن حافلة الركاب كانت تمر على طريق مومباسا-لامو، عندما نصب مسلحون يشتبه بأنهم من حركة "الشباب" الإرهابية كمينًا لها في منطقة نيونغورو بالقرب من بلدة ويتو بمحافظة لامو.

ويظل مصير الركاب وعددهم غير معروف، إذ لا تزال جهود البحث جارية لإنقاذهم من العناصر الارهابية.

// انتهى //

02:22ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختطاف حافلة ركاب من قبل مسلحين في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.