شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال العاملات المنزليات في مطار الملك فهد بعهدة «العمل» والان نبدء بالتفاصيل

سلمت المديرية العامة للجوازات بالمنطقة الشرقية، مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ لمباشرة مهمتهم.

وأوضح مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، أن مديرية جوازات المنطقة، سلمت مهام مكتب استقبال العاملات المنزليات لفرع وزارة العمل؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهمة استقبال وإيواء العاملات القادمات من المنافذ الدولية.

وكانت الوزارة قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/‏ 09/‏ 1440هـ، وذلك للعاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة بنظام الخروج والعودة؛ بهدف تيسير عملية استقبالهن، وتسهيلًا على المواطنين.

وتضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، التي ستتولى بدورها استقبال العاملة وتسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفَين، وأما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة، فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.