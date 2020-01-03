شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مرورية لتلافي الزحام في إجازة منتصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير مرور محافظة الظهران العقيد قبلان الشهراني لـ ”الخليج 365”، أن هناك خططا وتنسيقا مع كافة الجهات؛ للحد من الكثافة المرورية مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، موضحا أن المنطقة تستضيف العديد من الزوار خلال هذه الفترة، وهذا ما يجعل المرور يستعد مبكرا، لوضع خطط لتلافي الازدحام.

» جاهزية كاملة

وأضاف العقيد الشهراني: إن إدارة المرور جاهزة بكامل القوى البشرية والآلية لمثل هذه المواسم، تحت إشراف مباشر من مدير مرور المنطقة الشرقية، وإن ضباط إدارة حاضرة الدمام - والجميع- يقفون قلبا وقالبا في هذه الإجازة، التي تحتم توفير السلامة للجميع.

» واجهات بحرية

وأنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، من خلال الخطة التي وضعتها والتي جرى تنفيذها بحاضرة الدمام، وكافة مدن ومحافظات المنطقة، إذ تم تجهيز 6 واجهات بحرية، وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر.

» زهور وأشجار

وزرعت الأمانة 7 ملايين زهرة موسمية، وأكثر من 50 ألف شجرة موسمية، تم توزيعها على مستوى مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة، ونفذت الأمانة، وبنجاح، الخطط التي تم إعدادها مسبقا لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها لاستقبال الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.

» ساحات وحدائق

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وجهزت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات أمين المنطقة م. فهد الجبير، 88 ساحة وميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، وتجهيز 678 حديقة عامة، و17 حديقة تحت التنفيذ، وسيتم افتتاحها خلال العام الجاري، إضافة إلى 11 منتزها، من خلال زراعتها بالورود والأشجار المناسبة والتي تعطي الجمالية المميزة لهذه الحدائق والمنتزهات.

» طابع جمالي

وهيأت الأمانة 57 مضمار مشاة، و18 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، تم توزيعها على الحدائق والميادين والمنتزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة لاستقبال الربيع بشكل مميز؛ من أجل إسعاد الأهالي والمقيمين، وكذلك زوار المنطقة.

» صيانة وإصلاح

وأنهت الإدارة العامة للصيانة والتشغيل صيانة دورات المياه في الكورنيشات، وكذلك كراسي الجلوس، واستبدال التالف منها أو إصلاح ما يتطلب إصلاحه، حتى يتسنى للزوار التنزه والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص فرق الصيانة والتي تعمل على جاهزية تامة في حال الاحتياج لها.

» ملاعب رياضية

وعملت الأمانة والبلديات التابعة على صيانة المواقع التي يرتادها الشباب، كالملاعب الرياضية، والتي بلغ عددها 161 ملعبا، لتكون بجاهزية كاملة؛ من أجل الترفيه على الشباب والطلبة.