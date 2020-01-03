شكرا لقرائتكم خبر عن وسط انسيابية مرورية.. 101 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

سجل جسر الملك فهد الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين أمس الأول عبور 101 ألف مسافر بالتزامن مع آخر أيام السنة الميلادية 2019، وفتحت إدارة الجوازات بالجانب السعودي 58 مسارا وعدد 13 مسارا عكسيا باتجاه البحرين لامتصاص الازدحامات، فيما سمحت إدارة الجوازات البحرينية للمسافرين السعوديين بالعبور دون إدخال بياناتهم الرسمية خلال أوقات الذروة تسهيلا لدخولهم والحد من الازدحامات، وواكب هذه الأعداد الكبيرة جهود مميزة من الجانبين السعودي والبحريني بإدارتي الجوازات والجمارك، وهو ما حقق إنجازا في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

» 38 دقيقة

ونفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد حدوث ازدحامات أمس الأول بمنطقة الإجراءات بعد تداول عدد من الفيديوهات بحسابات التواصل الاجتماعي، مؤكدة وجود انسيابية تامة في آخر يوم من عام 2019 رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين، التي تجاوزت 101 ألف مسافر بالاتجاهين بجهود كبيرة من الإدارات العاملة في كلا الجانبين السعودي والبحريني.

وأضافت: إن أزمنة عبور المسافرين سجلت 38 دقيقة كمعدل زمن إنهاء إجراءات السفر إلى البحرين في ساعات الذروة، وجاءت ‏50 دقيقة أعلى زمن تم تسجيله إلى البحرين، و12 دقيقة معدل زمن إنهاء إجرءات السفر إلى السعودية في ساعات الذروة، و32 دقيقة أعلى زمن تم تسجيله إلى السعودية.

» 71 مسارا

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي لـ«اليوم»، أن الثلاثاء الماضي شهد عبور 101 ألف مسافر، بواقع 60 ألف مسافر للمغادرين إلى مملكة البحرين وعدد 41 ألف مسافر للقادمين إلى السعودية، مؤكدا أن منطقة الإجراءات لم تشهد ازدحامات ملحوظة، حيث تم فتح عدد 58 مسارا للجوازات، منها 13 مسارا عكسيا باتجاه البحرين.

» إجازة منتصف العام

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وأكد السهلي إكمال كل الإجراءات المتعلقة باستقبال المسافرين وتسهيل حركة المركبات ومواجهة الازدحامات المتوقعة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة من مدير جوازات الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى على جسر الملك فهد بالجانب البحريني، من خلال عقد اجتماعات دورية وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات اللازمة، التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات المسافرين والتنسيق الأمني ومختلف المجالات الأخرى.

» مسار ذوي الاحتياجات

واستبعد السهلي نهائيا أن يتم فتح مسار ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب لعبور المسافرين إلا في الحالات الطارئة الشديدة، حيث تم تخصيص المسارات لهذه الفئة، ولا يمكن التساهل في فتحها لغيرهم.

» قوة مساندة

وأشار السهلي إلى توفيرهم قوة للمساندة تضم 60 موظفا لدعم زملائهم الأساسيين بالمناوبات خلال الإجازة على فترتين صباحية ومسائية تبدأ من السابعة صباحا وحتى الرابعة فجرا، إضافة لمنع الإجازات للموظفين بمثل هذه الإجازات حرصا على خدمة المسافرين، مبينا أن هذا الدعم الكبير سيساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتخفيف الازدحام في جانبي القدوم والمغادرة، إضافة إلى القوى العاملة الرسمية، التي ستعمل على خدمة المسافرين على مدار الساعة وفتح كل المسارات.

وأضاف: إن المدير العام للجوازات بالمملكة اللواء سليمان اليحيى حريص كل الحرص على تقديم الخدمات المثلى لجميع المسافرين وإنهاء إجراءاتهم على الوجه المطلوب في وقت قياسي ومثالي، وخصصت المديرية أرقام اتصالات وحسابات رسمية بكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يمكن للمواطنين والمقيمين من خلالها تقديم الملاحظات والشكاوى أو المقترحات، وهذا انطلاقا من حرص المديرية العامة للجوازات على خدمة المسافرين وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

مؤسسة الجسر: لا صحة للازدحامات.. والإجراءات لم تتجاوز 50 دقيقة