شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليون ريال لـ 14 حديقة تعزز المسطحات الخضراء في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
» نظام سكادا
وتشمل المشاريع إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار، والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة إلى تضمن المبادرة لمشروعين آخرين هما «حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام «سكادا» وهي شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة».
» خطط مستقبلية
وقال أمين الأحساء م.عادل الملحم خلال جولته مؤخرا على مشاريع الحدائق: إن خطط الأمانة القائمة والمستقبلية من شأنها أن تسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الإستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء المحافظة، تماشيا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في كافة المجالات، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، موضحا أن كلفة تنفيذ مشاريع هذه المبادرة تقدر بحوالي 85 مليون ريال.
» 4 حدائق
وعلمت ”الخليج 365” بأنه سيجري الانتهاء من 4 حدائق خلال الربع الأول من 2020، والتي ستدخل دائرة الخدمة فور اكتمالها، نظير تقدم الإنجاز فيها.
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