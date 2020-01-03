شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع الإقليمية بين الجبير ورؤساء البعثات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان خزيم.

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