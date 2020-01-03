شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة د. عواد العواد، حرص المملكة على دعم وتعزيز الجهود في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأشار العواد خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مقر الهيئة أمس، إلى امتداد الجهود لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجريمة، والعمل وفقا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحتها. وأبدى حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية.

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