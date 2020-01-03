شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منتدى للخطوط الحديدية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي لـ «سار» د. بشار المالك: يهدف المنتدى لبحث آخر مستجدات هذا القطاع مع تسليط الضوء على المملكة كلاعب نشط في هذه الصناعة، وإظهار أهميتها وفرص الاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد والسياحة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
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