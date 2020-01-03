شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منتدى للخطوط الحديدية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تنظم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وبالتعاون مع وزارة النقل خلال الفترة من 28-29 يناير 2020 «منتدى الخطوط الحديدية 2020». ويعتبر أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية يعقد بالمملكة، ويمثل منصة فريدة لاستكشاف التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والتواصل مع قادته والالتقاء بالشخصيات المؤثرة التي تشكل مستقبل القطاع اللوجستي والنقل، من خلال مشاركة واسعة لنخبة من وزراء النقل والرؤساء التنفيذيين حول العالم وخبراء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة. وقال الرئيس التنفيذي لـ «سار» د. بشار المالك: يهدف المنتدى لبحث آخر مستجدات هذا القطاع مع تسليط الضوء على المملكة كلاعب نشط في هذه الصناعة، وإظهار أهميتها وفرص الاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد والسياحة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

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