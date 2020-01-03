شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يتفقد منفذ البطحاء والان نبدء بالتفاصيل
زار محافظ العديد سعد العجلان، منفذ البطحاء الحدودي أمس الأول، وتجول في مكاتب ونوافذ الجوازات، والساحات الجمركية، كما شارك في استقبال المسافرين والقادمين بتوزيع الهدايا والورود بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-، وحرصهما على تسهيل إجراءات المسافرين والعابرين.
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