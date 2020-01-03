شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حفر الباطن يزور طفلة حي التلال والان نبدء بالتفاصيل

زار أمين محافظة حفر الباطن م.علي الغامدي منزل ذوي الطفلة «الزين فيصل الظفيري»، المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة بحي التلال، للاطمئنان على صحتها. وقدم الغامدي للطفلة عددا من الهدايا لإدخال السرور والسعادة على قلبها، داعيا المولى -عز وجل- أن يتم شفاءها على خير.

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