شكرا لقرائتكم خبر عن 181 جولة تفتيشية على محلات رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وكشف رئيس بلدية المحافظة م.صالح القرني أن المخالفات تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات، وعدم التزامهم بالزي الرسمي، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم ضبط «87» كيلو من المواد الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين.
وأشار إلى أن البلدية تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والحرص على التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها وتخزينها وضمان حصول جميع العمالة على شهادات صحية لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، ومدى التزام المنشأة بتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية؛ وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية. داعيا جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر منصة بلاغاتي، وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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