شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بتضحيات القطاعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد محافظ الأحساء بكفاءة رجال القوات العسكرية من كل القطاعات، الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوها بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها.
من جانبه، أكد اللواء ركن النفيعي بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يشيد بتضحيات القطاعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.