شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بتضحيات القطاعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه أمس، قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالمحافظة المكلف اللواء ركن عمر النفيعي بمناسبة تكليفه قائداً للواء.

وأشاد محافظ الأحساء بكفاءة رجال القوات العسكرية من كل القطاعات، الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، منوها بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها.

من جانبه، أكد اللواء ركن النفيعي بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.