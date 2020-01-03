“خبير اقتصادي” يكشف عن القطاعات التي من المتوقع أن تحقق أكثر ربحية في سوق الأسهم عام 2020

توقع المختص بإدارة الثروات والاستثمار عبدالله الحامد، في مقابلة مع “العربية”، استمرار الأداء الجيد لقطاعي البنوك والاتصالات في السوق السعودي في 2020، لاسيما المصارف السعودية، حيث إن تقييمات البنوك تعتبر متميزة جدا، إلى جانب العوامل المساعدة داخليا، وهي تراجع أسعار الفوائد بشكل عام، زيادة التوظيف ما يتيح فرصة أمام البنوك لرفع إقراض الأفراد، كذلك تحسن وضع الاقتصاد السعودي كنتيجة لرؤية 2030.

بالمقلب الآخر، وعلى الرغم من ضعف قطاع البتروكيماويات في 2019، يرى الحامد أنه في حال شهدنا على توقيع اتفاق التجارة بين الصين وأميركا، حينها فقط سيسترجع قطاع البتروكيماويات جاذبيته. وعن قطاع الإسمنت، أشار إلى أن مبيعات الإسمنت قد ارتفعت 24% في 2019، في وقت يستعد القطاع ليشهد طلبا كبير على الإسمنت في ظل إطلاق مشاريع ضخمة Mega projects مثل نيوم والقدية، كما أن الهدف المتمركز في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن يعتبر توجها مستمرا في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما سيعزز الطلب على الإسمنت.