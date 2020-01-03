دشن عدد كبير من المغردين عبر موقع “تويتر” حملة تبنت نشر تغريدات سابقة لـ“آية بخاري”؛ والتي تتقلد منصب “مديرة العلاقات المؤسسية” في مشروع القدية، اعتبروها مسيئة للمملكة. وطالب المغردون عبر هاشتاق “#ايه_بخاري” بمحاسبة “البخاري” على تغريداتها، وفصلها من المنصب الذي حصلت عليه، ناشرين عدد من تغريداتها السابقة، ما أدى لمسارعتها بحذف حسابها من “تويتر”. وكانت حملة تبناها مغردون قد أدت لاستبعاد الأكاديمي “هشام ملائكة” من منصب المدير التنفيذي لمشروع «جدة داون تاون»، وتعيين المهندس “عمر الزهراني” بدلاً منه، وذلك بسبب تغريدات مسيئة للمملكة أيضًا بحسب صحيفة “المرصد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر على خطى “الملائكة”.. مغردون ينشرون تغريدات مسيئة لـ”آية بخاري”.. والأخيرة تفاجئهم بهذا التصرف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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