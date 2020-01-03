انتقد مواطن أحد البنوك المحلية بعد ما قام بسحب أقساط ثلاثة أشهر من رصيده بالبنك قبل أن يتسلم منزله المشترى عن طريق البنك، أو يعطي البنك البائع قيمة العقار.
وأوضح المواطن أنه اتفق مع البنك بتمويله قرضا سكنيا لشراء منزل في أم الدوم التابعة لمحافظة الطائف، وفقاً لـ “سبق”، إلا أنه تفاجأ بخصم مبلغ من رصيده، وذلك قبل موعد تسليم الشيك بقيمة القرض. وطالب المواطن مؤسسة النقد بالتدخل، لإعادة المبالغ المالية التي تم خصمها على مدار الثلاثة الأشهر الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ينتقد أحد البنوك المحلية.. خصم أقساط التمويل من حسابه قبل استلامه المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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