توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الجمعة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية. وشملت التوقعات استمرار رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة، في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية. ويُتوقع أن تُسجل شرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة (32 درجة مئوية)،فيما تسجل عرعر أدنى درجة حرارة (3 درجات مئوية).

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