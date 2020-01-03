الحصيني يكشف طقس الـ 13 يوماً القادمين : “إذا طلعت الشولة طال الليل طوله وأعجلت الشيخ بوله”

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم يشهد آخر نجم من المربعانية، المسمى “الشولة” وَهوَ النجم الثالث، ويستمر لـ13 يوماً، تتضمن استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى. وأضاف “الحصيني”: “فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية”.

وأردف: “يوافق دخول الشولة هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي بارد تَسَبَّبَت في سقوط بعض الثلوج على تركيا، وشمال سوريا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية البرودة على الشمالية والمدينة ثم الوسطى فالشرقية، من المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح متوسطة السرعة. وتابع: “ابتداءً من الاثنين، متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية؛ حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة والمرتفعات الغربية والجنوبية من ٩ إلى١٣ درجة”. وقال “الحصيني”: تقول العامة: “إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة”. واستطرد : يسبق ذلك حالة ممطرة على أجزاء من مكة والمدينة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، والشرقية، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، ودول الخليج، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بإذن الله.