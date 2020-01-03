استبعاد “هشام ملائكة” من مشروع “جدة داون تاون”.. وتعيين “عمر الزهراني” بدلاً عنه

كشف مجلس إدارة مشروع «جدة داون تاون»، عن استبعاد الأكاديمي “هشام ملائكة” من منصب المدير التنفيذي للمشروع، وتعيين المهندس “عمر الزهراني” بدلاً منه. وكان عدد من المغردين قد شنوا هجوماً لاذعاً على “ملائكة”، بسبب تغريدات سابقة أشاروا إلى أنها تسيء للدولة وتحرض عليها .

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