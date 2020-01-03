محام : سأقدم شكوى ضد المطعم المسيء لأهالي الباحة بسبب هذه التغريدة

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تعهد المحامي والمستشار القانوني تركي العمري بتقديم شكوى ضد المطعم المسيء لأهالي منطقة الباحة.

وقال المحامي العمري كوني أحد أبناء منطقة الباحة وبعد مشاهدتي للتغريدة المسيئة والتفاعل الكبير معها، سوف أتقدم بشكوى رسمية لمقام إمارة منطقة الباحة ضد الشركة المسيئة لأهالي المنطقة، وحقيقة الموضوع كان مستفزًا وغير مقبول.

وأضاف أن الشكوى ستقدم للإمارة لتقرير إحالتها للنيابة للتحقيق ورفع الدعوى في الحق العام أمام المحكمة المختصة وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي ينص على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

١- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

٢- الدخول غير المشروع لتهديد شخص وابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

٣- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

٤- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

٥- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وكان عدد من أهالي الباحة اشتكوا من إساءة مطعم وجبات سريعة لهم مستخدمًا عبارات سبق وأن استخدمها أحد الأشخاص في الإساءة إلى منطقة الباحة وأهلها وتم معاقبته بالسجن.

البداية كانت من سؤال وجهه مواطن للحساب المطعم في ” تويتر ” يستفسر فيه عن عدم فتح فرع في منطقة الباحة ليأتي الرد الصادم من قبل المطعم بما نصه ” جينا لقيناكم نايمين “.

