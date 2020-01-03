الجواز السعودي ضمن الأسرع نموا في العالم

حصل الجواز السعودي على 9 إعفاءات من التأشيرات المسبقة خلال العام الماضي 2019، مما يجعله ضمن الجوازات الأسرع نموا في العالم، وذلك وفقا لتحليل بعنوان «أفضل جواز سفر خلال عقد»، أصدره مؤشر Passport Index. وحقق الجواز السعودي بشكل عام المرتبة الـ56 على مستوى العالم بـ81 دولة تستقبل السعوديين بدون تأشيرة مسبقة. أفضل الجوازات نموا الدولة الإعفاءات الجديدة من التأشيرات المسبقة الإمارات العربية المتحدة 12 رواندا 11 Advertisements أوكرانيا 10 إندونيسيا 10 السعودية 9



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