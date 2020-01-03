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نائب وزير الحج يستقبل عددا من المسؤولين

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استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط، في مكتبه بمكة المكرمة، أمس، عددا من مسؤولي الدول الصديقة، إذ استقبل مفتي عام مسلمي قرغيزستان، الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف، والوفد المرافق له.

كما استقبل المدير العام لهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان إبراهيم هاشم العيتاني، والوفد المرافق له، وكذلك رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية كينيا حسن نادو، والوفد المرافق له، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان الدكتور دولتزاده، والوفد المرافق له.

وجاءت الاستقبالات في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم، ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.


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