أمير عسير يفتتح الواجهة البحرية بالحريضة

افتتح أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، مساء أمس، الواجهة البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر، ليعلن انطلاق فعاليات العروض وسط حضور كثيف من الزوار، مكرما الجهات المشاركة. وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ«دوت الخليج» أن المنطقة جاهزة لاستقبال سياح المملكة القادمين من 43 دولة تم التصريح لها، وأنهم أعدوا البنية التحتية والمواقع السياحية المختلفة التي يعشقها السائحون بمختلف أذواقهم، بحرا وجبلا وسهلا، مشيرا إلى أنه يحق للبلديات الواقعة على امتداد ساحل عسير البحري أن تنقل تجربة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالحريضة إلى المراكز الساحلية بالقحمة والبرك وعمق والصوالحة التابعة لمنطقة عسير، ولكن بصورة مصغرة، مضيفا أن كل المراكز الساحلية تمتلك مقومات سياحية خلابة يرتادها المواطنون والمقيمون والسائحون. وطالب رئيس بلدية الساحل المهندس سعيد آل جلبان، الأسر المنتجة الراغبة في تطوير ثقافتها الصحية بالالتحاق بدورات تنظمها البلدية على نفقتها بالتعاون مع القسم النسوي بأمانة منطقة عسير، فيما لا يقل عن 10 متقدمات ليتم اجتيازهن الدورة بعد تأهيلهن لممارسة أنشطتهن وبيع منتجاتهن من الوجبات الغذائية في مشروع الواجهة البحرية بالحريضة.



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