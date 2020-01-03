فيصل بن مشعل يدشن مرصد بيانات الإمارة

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، يرافقه عدد من المسؤولين، الذين يزورون المنطقة حاليا، لعرض منتجات مركز المعلومات الوطني التقنية.

ودشن أمير منطقة القصيم مرصد بيانات إمارة منطقة القصيم والذي يساهم في الارتقاء وتحقيق المرونة في الأداء، واطلع على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة المحافظات ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها. وثمن الأمير فيصل بن مشعل الجهود المبذولة والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة.