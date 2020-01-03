وفاة وإصابة شخصين بتبوك

باشر الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بلاغا يفيد فيه عن سقوط صبة خرسانية على عدد من الأشخاص في حي الشفاء، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة متخصصة للانهيارات من قوة الطوارئ للموقع، نتج عنه إصابة شخصين ووفاة شخص من جنسية عربية. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بتبوك عبدالعزيز الشمري، أنه تبين عند الوصول أن الحادث وقع لثلاثة أشخاص احتجزوا أسفل الانهيار، وذلك أثناء عملهم لمجرى صرف صحي في الارتداد الخلفي لأحد المباني، وتم إخراجهم من قبل فرق الإنقاذ ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.



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