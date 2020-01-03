المواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع المناطق

واستمعت تلك الجموع إلى خطب الأئمة التي تحدثت عن فضل الاستسقاء، وفضل اتباع سنة المصطفى عليه السلام، حيث أوصوا بالإكثار من التوبة والاستغفار، لأنهما من أسباب نزول الغيث والأمطار، وبالتضرع لله والإنابة إليه والاستكانة بين يديه ودعوته خوفاً وطمعاً مع الإيقان بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط، والبعد عن المعاصي ورد المظالم إلى أهلها وتجنب الفواحش والآثام.
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