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المواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع المناطق

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أدى مصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء، صباح أمس، اتباعا لسنة المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم، أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد، وتقدمهم في أداء الصلاة أمراء المناطق وكبار المسؤولين فيها.

واستمعت تلك الجموع إلى خطب الأئمة التي تحدثت عن فضل الاستسقاء، وفضل اتباع سنة المصطفى عليه السلام، حيث أوصوا بالإكثار من التوبة والاستغفار، لأنهما من أسباب نزول الغيث والأمطار، وبالتضرع لله والإنابة إليه والاستكانة بين يديه ودعوته خوفاً وطمعاً مع الإيقان بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط، والبعد عن المعاصي ورد المظالم إلى أهلها وتجنب الفواحش والآثام.


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