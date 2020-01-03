بلدي عيون الجواء يعقد جلسته الـ58

عقد المجلس البلدي بمحافظة عيون الجواء، أمس، جلسته الـ58 في دورته الثالثة برئاسة رئيس المجلس عبدالمحسن الحربي، بحضور رئيس بلدية محافظة عيون الجواء نداء بن ماضي الحربي، وأعضاء المجلس بمقرهم بالمحافظة. وتم خلال الجلسة الاطلاع على التقرير الختامي لأعمال المجلس وإنجازاته خلال فترته الثانية وإعادة توزيع اللجان، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء، واستعراض طلبات المواطنين، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماعات، ووافق المجلس على عدد من الاقتراحات والطلبات والرفع بها للبلدية في نهاية الاجتماع.



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