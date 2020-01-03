شرطة الرياض: الإطاحة بوافدين متهمين بجرائم تزوير

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط 10 بطاقات بحوزتهـما مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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