

جيزان 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أنهت شرطة منطقة جازان وأفرع الأمن العام بالمنطقة كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية، وتسخير الإمكانات والطاقات لحفظ اﻷمن والنظام بما يسهم في راحة وأمن المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة خلال إجارة منتصف العام الدراسي الحالي، التي تتزامن مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12.

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري أنه جرى توزيع الدوريات وتوسيع نطاق انتشارها بميادين المنطقة، نظير ما تشهده المنطقة خلال الإجازة الحالية من مهرجانات سياحية جعلت المنطقة وجهة سياحية مهمة، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على أمن وراحة المواطن والمقيم، منوهًا بالمتابعة المستمرة من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التقيد بالأنظمة المرورية وتجنب السرعة لقضاء إجازة سعيدة، في ظل ما تشهده المنطقة من مهرجانات وبرامج سياحية.

// انتهى //

01:23ت م

0223





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خطة أمنية ومرورية تواكب مهرجان جازان الشتوي الـ12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.