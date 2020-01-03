السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريق



الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق اليوم، وكان في استقبال سموه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتجول سموه في أرجاء الجامع ومرافقه مستمعًا لشرح مفصل عن المراحل التي تم تنفيذه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيدًا بهذا الصرح المعماري الجميل، الذي وصفه بمعلم من معالم الخير والبركة في محافظة الحريق.

يذكر أن جامع الملك عبدالعزيز بالمحافظة من المشاريع الرائدة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية مؤخرًا، ويعد معلمًا بارزًا صمم وفق طراز معماري حديث يتوافق مع كود البناء السعودي والأبنية الخضراء، وجرى افتتاحه قبل عام تقريبًا.

يشار إلى أن الجامع والمرافق التابعة له بلغت تكاليفها الإجمالية 12.907.137 ريالاً، كما يستع لـ 4350 مصليًا، والمساحة الإجمالية للأرض 5545م, فيما تبلغ مساحة مبنى الجاليات 600 متر، كما تتضمن مرافق الجامع مكانًا مخصصًا لاستقبال الجنائز، و9 محلات تجارية، و31 دورة للرجال والنساء، وقاعة محاضرات، ومكتبة للجامع، ومكانًا مخصصًا لحلقات تحفيظ القرآن، وأماكن مخصصة للاعتكاف، وغرف للتحكم بالكهرباء والتكييف المركزي والسماعات الخارجية.

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