السعودية اليوم / هيئة السياحة: السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة



الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية

وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ذلك يأتي إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجامًا مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

وقال المصدر: إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.

واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة.

وأضاف أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.

// انتهى //

23:36ت م

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الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينغن) الدخول إلى المملكة العربية السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ذلك يأتي إكمالاً لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجامًا مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.وقال المصدر: إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية.واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة.وأضاف أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم.مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.// انتهى //23:36ت م0214

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة السياحة: السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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