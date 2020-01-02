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كتلة هوائية باردة على الرياض بداية الأسبوع
أجواء دافئة يوم الجمعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبراء الطقس أن تُسيطر على أجواء العاصمة الرياض كتلة هوائية دافئة نهار يوم الجُمعة، تدفع بمشيئة الله برياح جنوبية نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لهذا الوقت من العام.
ويتوقع، وفقًا لـ”طقس العرب”، أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير هذه الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلًا عن حاجز الـ 20 درجة مئوية.
ويستمر بمشيئة الله تأثير الكتلة الهوائية الدافئة على أجواء العاصمة الرياض نهارًا، ولكن بشدة أقل، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى لتصبح بحدود 28 درجة مئوية، في حين يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على العاصمة الرياض مساء السبت.
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