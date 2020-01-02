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توضيح من الجوازات بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

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2020-01-03

توضيح من الجوازات بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الغرامة تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

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جاء ذلك ردًّا من الجوازات على مغرد عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” استفسر بشأن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي.

وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديًا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي ولكيلا يُمنَعوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

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