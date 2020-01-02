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2020-01-03 الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة السديري في وفاة والدتهم أعربا عن تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيدة

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