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التشهير بمواطن ووافد في جريمة تستر تجاري ببريدة

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2020-01-02

التشهير بمواطن ووافد في جريمة تستر تجاري ببريدة

في تسويق وبيع منتجات التمور

متابعات الخليج 365 - بريدة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية مدانين بمخالفة نظام مكافحة التستر بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تمكين متابعات الخليج 365 للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل في تسويق وبيع منتجات التمور بمدينة بريدة.

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وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين وشطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء التراخيص واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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