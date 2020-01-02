- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم المرور يوضح غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يوضح غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير
الغرامة قد تصل لـ300 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدَّدت الإدارة العامة للمرور، على قائدي المركبات ضرورة الحرص أثناء القيادة على حمل رخصتي القيادة والسير.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن عدم حمل رخصتي القيادة أو السير أثناء القيادة، يعد مخالفة مرورية تستجوب الغرامة المالية من 150 ريالًا إلى 300 ريال.
وفي وقت سابق، أوضح المرور الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصي، وأبرزها عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات.
وأوضحت إدارة المرور ردًّا على تساؤل بشأن شروط إصدار رخصة قيادة “خصوصي”، إن متطلبات إصدار تلك الرخصة تتطلب أن يكون طالبها قد أتم سن 18 عامًا من العمر.
وتضمنت الشروط أيضًا ألّا يكون طالب الرخصة مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات، أو ترويجها أو حيازتها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح غرامة عدم حمل رخصتي القيادة أو السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.