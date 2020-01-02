إنقاذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل الكر غرب الطائف

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الطائف مساء اليوم الخميس من إنقاذ سبعة أشخاص علقوا بقمة جبل بالكر غرب محافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أنه ورد بلاغ مساء اليوم الخميس لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مواطن يفيد بأن عدد سبعة أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الكوبري المعلق بعد ترجلهم من العربات وصعودهم عابرين طريق المشاة بهدف الصعود إلى أعلى عقبة الهدا كأحد الرياضات التي تمارس في صعود الجبال.

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وأضاف أنه بعد وصولهم إلى قمة أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر الواقعة تحديدًا أسفل الكوبري المعلق “علقوا” ولم يستطيعوا الصعود أو العودة نزولًا مما استدعى بقاءهم في نفس المنطقة طالبين المساعدة للخروج لمناطق آمنة.

وتابع: “وصلت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة وعربات الإنارة لموقع البلاغ وبعد الكشف على المنطقة من حيث التضاريس حددت الفرق الأماكن الأكثر أمانًا وحفاظًا على سلامتهم للتعامل مع الحالة وإخراجهم لمناطق آمنة”.

وأشار متحدث مدني مكة: “أن الفرق ونظرًا لوعورة المنطقة استخدمت في عمليات الإنقاذ السلالم المحمولة وكذلك الحبال والمعدات اليدوية التابعة للفرق وتمكنت بفضل الله من إنقاذ سبعة أشخاص كان بينهم (٦) سعوديين وشخص واحد مقيم من مصر الشقيقة وجميعهم بصحة جيدة.

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