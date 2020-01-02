اخبار السعوديه

سقوط طائرة سودانية على متنها مسؤولون ووفاة طاقمها

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم سقوط طائرة سودانية على متنها مسؤولون ووفاة طاقمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02

سقوط طائرة سودانية على متنها مسؤولون ووفاة طاقمها

على متنها 3 قضاة من زالنجي وموظف أممي

متابعات الخليج 365 - متابعة

سقطت طائرة من طراز إنتينوف في مدينة الجنينة غرب السودان ولم ينج أحد من طاقمها.

وأكدت مصادر وجود مسؤولين محليين كانوا على متن الطائرة السودانية المنكوبة، وفقًا لـ”العربية نت”.

Advertisements

وأضافت المصادر أن الطائرة كان على متنها 3 قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

بدورها، نقلت وسائل إعلام سودانية أن الطائرة تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان.

يذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتالًا قبليًا، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير في تلك المنطقة.

تابعنا على 04afd2026e.jpg تواصل معنا علىce7c8013e2.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة سودانية على متنها مسؤولون ووفاة طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا