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سقوط طائرة سودانية على متنها مسؤولون ووفاة طاقمها
على متنها 3 قضاة من زالنجي وموظف أممي
متابعات الخليج 365 - متابعة
سقطت طائرة من طراز إنتينوف في مدينة الجنينة غرب السودان ولم ينج أحد من طاقمها.
وأكدت مصادر وجود مسؤولين محليين كانوا على متن الطائرة السودانية المنكوبة، وفقًا لـ”العربية نت”.
وأضافت المصادر أن الطائرة كان على متنها 3 قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.
بدورها، نقلت وسائل إعلام سودانية أن الطائرة تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة غربي السودان.
يذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتالًا قبليًا، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.
إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير في تلك المنطقة.
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