شكرا لقرائتكم خبر عن الكريمي يقصم ظهور المواطنين ويفرض رسوم مالية باهضة على التحويلات النقدية مع بداية العام الجديد 2020..(أرقام صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ المواطنون في محافظات يمنية، برسوم جديدة باهضة يفرضها بنك الكريمي على الحوالات النقدية القادمة من مناطق جنوب اليمن،والمناطق الوسطى، إلى مناطق الشمال الخاضعة لسلطة الحوثيين.

وقال أحد المواطنين، في صنعاء، لـ "بويمن" إنه تفاجأ بأن الكريمي يخصم عليه مبلغ 1130 ريالا على حوالة قدرها 25ألف ريال يمني، على الرغم من أن المرسل قد دفع تكلفة الإرسال، المقررة بـ240 ريالا، من إحدى المحافظات الجنوبية.

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وقال مواطن آخر، في صنعاء إنه استلم حوالة مالية قدرها مئة ألف ريال يمني وصلت له من تعز، وتفاجأ أن الكريمي خصم عليه منها مبلغ (3800) مشيرا إلى أن الشخص الذي حول له المبلغ قد دفع رسوم التحويل (3000).

ورد عليه موظف الكريمي أن هذا نظام جديد في حال أن الحوالة كانت قادمة من مدينة لا يوجد فيها سيولة إلى صنعاء، يتم الخصم على مستقبل الحوالة مبلغ “عمولة” بالاضافة إلى رسوم التحويل.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاجراءات التي يتعامل بها “مصرف الكريمي” مع عملاءه، عمليات “احتيال وابتزاز” مطالبين بمقاطعته.

وقد أثارت عمليات الابتزاز التي يمارسها الكريمي من حين لآخر، غضب المواطنين، كونها غير قانونية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي يمر بها المواطن اليمني.