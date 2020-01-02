شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الانتقالي الجنوبي” يطرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن ويُرحّلها إلى أرتيريا على متن سفينة مواشي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بترحيل الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن على متن سفينة مواشي إلى دولة أرتيريا.

وجاء ذلك التهديد على لسان نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الإعلامي منصور صالح من داخل العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر قناة RT الروسية وذلك ردا على السكرتير الاعلامي في رئاسة الوزراء غمدان الشريف المتواجد بالعاصمة السعودية الرياض .

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شاهد.. ”الانتقالي الجنوبي” يطرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن ويُرحّلها إلى أرتيريا على متن سفينة مواشي..!

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حيث استضافت قناة RT الروسية غمدان الشريف ومنصور صالح مساء يوم أمس الأربعاء لمناقشة أسباب وسر تعثر إتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي وبرعاية سعودية.

وقال منصور صالح خلال رده على أحد الأسئلة : نحن في المجلس الانتقالي من سمحنا للحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وبعض الوزراء بالعودة إلى عدن وبإمكاننا إعادتها بسفينة مواشي إلى أرتيريا فنحن على الأرض وماتسمى الحكومة الشرعية موزعة في المراقص والفنادق في تركيا وقطر والسعودية .

ورد عليه غمدان الشريف بأن الشرعية هي من على الأرض وأن قوات الجيش الوطني على أبواب عدن وبإمكان الشرعية حسم الأمور لولا التزامها بإتفاق الرياض وحقنا للدماء .

وعاد منصور صالح ليهدد مرة أخرى قائلا : نحن في المجلس الانتقالي لولا أن التحالف مكبلين أيدينا وإلا لكنا تحركنا ودحرنا قوات الإحتلال الإخوانية من أبين وشبوة وكل أراضي الجنوب.

ليرد عليه الشريف مجددا بالقول : المجلس الانتقالي أضعف من إن يشن أي عملية عسكرية ونؤكد بأن إتفاق الرياض مصلحة لكل اليمنيين.

وياتي تهديد الانتقالي في الوقت الذي تشهد فيه محافظتي شبوه وابين تصاعد التوتر بين قواته وبين القوات الحكومية .