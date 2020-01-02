نقل نشاط البراءات من “العلوم والتقنية” إلى “الملكية الفكرية”

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، البدء بممارسة مهامها واختصاصها باكتمال نقل نشاط براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار تنظيم الهيئة، والذي يقضي بأن تكون الهيئة الجهة المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وباشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدءًا من يوم أمس الأربعاء 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م، جميع الأعمال والمهام المتعلقة بالبراءات، والتي كانت تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وبهذا ستصبح الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المسؤولة عن تسجيل كافة الحقوق لهذه المجالات وصيانتها وإنفاذها لترسيخ بيئة مشجعة ومحفزة للمبدعين ورواد الأعمال على العمل المثمر في كافة مجالات العلوم والتقنية؛ مما يدفع برفع مستوى الابتكار في المملكة للوصول إلى مجتمع معرفي منتج للملكية الفكرية. ودعت الهيئة العموم في حال رغبتهم بزيارة صفحة البراءات أو التسجيل في أي من مجالات الملكية الفكرية للبراءات من خلال الرابط: http://epatent.saip.gov.sa/ أو التواصل عبر قنواتها الرسمية؛ الرقم المباشر: (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة: [email protected] ، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.