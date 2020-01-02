تعجب مدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر، من محاولات البعض ربط أسماء تحمل آراء ومواقف ضد المملكة والمجتمع، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”.
وقال العساكر عبر حسابه بـ” تويتر”: “نستغرب محاولات البعض ربط أسماء ذات آراء أو مواقف نرفضها ضد بلادنا ومجتمعنا بمسك الخيرية ونشدد مجددا أننا لن نقبل أن تكون المؤسسة عرضة لمحاولات تسعى للنيل منها”. وأضاف مدير مكتب ولي العهد: “نجدد أننا لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا، وسنتخذ إجراءات نظامية بحق من يورد مزاعم تحاول التشكيك في المؤسسة”.
كانت هذه تفاصيل خبر العساكر: لا مساومة على قادتنا ووطننا.. وسنتخذ الإجراءات النظامية ضد المشككين في “مسك الخيرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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