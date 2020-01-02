ولي أمر طالب يتفاجأ باكتشاف ابنه سهولة اختراق “نظام نور” هنا التفاصيل

تفأجا ولي أمر طالب بإحدى مراحل التعليم المتوسطة بالطائف، من اكتشاف ابنه ضعف وسهولة اختراق “نظام نور” من خلال التعديل على النتائج والتقدير والمواظبة والسلوك ومجموع الدرجات الموزونة والمعدل والتقدير العام للشهادة، والتي يستطيع بعدها الطالب طباعتها وتقديمها لولي أمره. وقال ولي الأمر وفقًا لـ”سبق”: اندهشت عندما قدم لي ابني شهادته للفصل الدراسي الأول لهذا العام، بطريقة أدهشتني وهي من باب الممازحة معي.

وأضاف: قام الطالب بتعديل بعض درجات المواد التعليمية إلى درجات ممتازة ومعدل مرتفع، كما عدل أيضاً التقدير من المتعارف عليه “ممتاز وجيد جدًّا وجيد وضعيف ومقبول” بطريقة فكاهية معي؛ حيث كتب في معدل مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية: “كفو”، وفي مادة الرياضيات: “يحسبها صح”، وفي مادة اللغة الإنجليزية: “دندون”، وفي المواظبة “ناشب لنا”، والسلوك “لاذعه”. واختتم ولي الأمر حديثه قائلًا: “ابني يطمح إلى أن يصبح مصدرًا توعويًّا للأطفال عن الأمن السبراني بلغتهم وبمستواهم العقلي، وبشرح يصل إلى عقولهم بمحتوى جذاب، ويكون منتجًا للعقول ومكتشفًا للمواهب للمتابعين فيما يقارب سنة على قنوات التواصل الاجتماعي، ويوضع تحت إشراف مختصين، وبحكم أني أعمل في الإعلام في مجال عملي ولدي خبرة عشرات السنين وعدة دورات؛ أستطيع أن أدعمه في هذا المجال تحت إشراف جهة داعمة ومختصة.