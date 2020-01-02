البلديات والعدل تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة

وعن تفاصيل الاتفاقية، أوضحت الوزارتان في بيان مشترك صدر الخميس، أنّه بناءً على ما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المستمرّة بين فرق العمل المختصّة في كلا الوزارتين، وبعد إضافة رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة، فقد تمّ الاتفاق على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، والمشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير والضوابط الموضوعية والفنيّة للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية.
وأضاف البيان: «اتفقت الوزارتان على الربط الإلكتروني للمهامّ ذات الصلة بعمل الوزارتين، تيسيراً للعمل، وضماناً لسرعة الإنجاز»، مشيراً إلى تكوين لجنة توجيهية دائمة من الوزارتين برئاسة وكيل وزارة العدل، للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، لمتابعة تنفيذ المهامّ المتفق عليها، وتذليل أيّ معوّقات تُواجهها، وكذلك تكوين فرق مساندة، تتضمن مهامّها رفع تقارير دورية عن سير العمل.
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