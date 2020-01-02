فهد بن تركي يثمن إنجازات جامعة القصيم

ثمن نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل، إنجازات جامعة القصيم في دعم برامج خدمة المجتمع والتنمية بمنطقة القصيم، وجاء ذلك في خطاب بعثه لمدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، بعد تلقيه نسخة من التقرير السنوي لجامعة القصيم في مجال خدمة المجتمع للعام الجامعي 1439 ـ 1440، والذي تضمن عدداً من إنجازات وأعمال الجامعة عبر إقامتها العديد من البرامج التعليمية والاجتماعية والتنموية، كجزء من مسؤولية الجامعة في خدمة المجتمع. قائلا: «نشكر ونثمن لمعاليكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات جامعة القصيم هذه الجهود، والتي تأتي امتداداً لحرص الجامعة على تطبيق توجيهات القيادة، في كل ما فيه خدمة لأبناء هذا دوت الخليج».



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