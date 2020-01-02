110 شقق تدشن لسكن جامعة الباحة

دشّن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين المرحلةَ الأولى لسكن أعضاء هيئة التدريس، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية. وأكد الحسين أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، يجسّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على توفير كل سبل الراحة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام، والتعليم العالي والجامعي بشكل خاص. وأكد وكيل الجامعة، رئيس اللجنة الدائمة للإسكان الدكتور عبدالرحمن الشرفي، أن الجامعة سخّرت جهودها لإيجاد البيئة الأكاديمية والتعليمية المتطورة، وأن مشروع الإسكان يتكون من 99 فيلا، مكونة من دورين على 3 نماذج مختلفة المساحة والمحتوى، إضافة إلى 13عمارة تضم 110 شقق سكينة.



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