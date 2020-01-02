السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة الحريق



الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة تفقدية إلى محافظة الحريق ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء وموظفو المحافظة.

والتقى سمو أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وقادة القطاعات العسكرية وأهالي المحافظة الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

بعد ذلك عقد اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ودشن سمو الأمير فيصل بن بندر البنى التحتية لأراضي الإسكان بالمحافظة وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عنها، كما دشن سموه عددًا من المشروعات البلدية بالمحافظة وشاهد عرضًا مفصلاً عن مراحلها الإنشائية.

وفي ختام الاجتماع أدلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتصريح صحفي أكد فيه على واجب التواجد مع أهالي المحافظة ومسؤوليها، مبينًا أن هذه اللقاءات تتجدد بفضل من الله ويزيدها البحث في الكثير من الأمور المتعلقة بشؤون المحافظة وما يحتاجه الإنسان، مقدرًا سموه للجميع دورهم وأعمالهم واجتهادهم ومسيرتهم المباركة.

ونوه سموه باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمواطن واحتياجاته، مشيرًا إلى شباب المحافظة ودورهم المهم والبارز .

من جهة أخرى تجول سمو أمير منطقة الرياض في عدد من المواقع في المحافظة، مطلعًا على المقومات التي تضمها في عدد من المجالات ودور الأهالي في تهيئتها وتطويرها.

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22:25ت م

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